Control Ultimate Edition – Probleme mit dem PS5 Upgrade

Ab heute ist die Control Ultimate Edition von Remedy als Teil des PS Plus Abos verfügbar. Dabei sollte auch das PS5 Upgrade verfügbar werden, doch einige Nutzer inklusive mir selbst sind von einem Problem im deutschen PSN betroffen.

Wer aktuell versucht das PS5 Upgrade für den gelobten Action Titel von Remedy herunterzuladen, könnte schnell enttäuscht werden. Ich selbst bin ebenfalls von dem Problem betroffen, bei dem im PSN das Upgrade als “Upgrade für PS5 (Disc erforderlich)” erscheint. Ich habe dabei die Ultimate Edition im September 2020 gekauft und genau das scheint jetzt zu Problemen zu führen.

Via Twitter habe ich Kontakt mit dem Support und den Community Managern von 505 Games aufgenommen. In der Antwort teilte der Support mit, dass dieses Problem bisher noch nicht bekannt ist und demnach auch keine Lösung vorliegt. Ob und wann das Problem gelöst wird ist dabei auch noch unklar. Es bleibt zu hoffen, dass das Problem schnell gelöst werden kann. Ich halte euch auf dem Laufenden wenn es Neuigkeiten gibt.

That is very strange! Haven’t seen this one before. We’ll look into it, but please try a full restart on your console just to be sure. Thanks!

— 505 Games Support (@505Support) February 2, 2021