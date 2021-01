MTG Arena Mobile – Den Karten-Klassiker gibt es jetzt als App

Magic The Gathering bekommt mit MTG Arena Mobile, endlich eine Fassung für Smartphones. Eines der wohl ältesten und beliebtesten Kartenspiele, schafft es endlich in die Hosentasche.

MTG Arena Mobile kommt passend zu Kaldheim!

Natürlich könntet ihr euch auch euer richtiges Kartendeck in die Tasche stecken, doch auch auf dem Smartphone macht das Spiel einiges her. Auf dem PC erfreuen sich die Spieler schon lange an MTG Arena nun können sowohl Android als auch iOS-User, sich das Spiel seit gestern herunterladen. Wichtig zu erwähnen sei, dass das derzeit noch eine Early Access Version ist, also noch mögliche Bugs enthält. Als Systemvoraussetzung für die App gilt mindestens Android Version 6.0, min 4GB RAM, OpenGL ES 3.0, ETC2 und mindestens einen Kirin 970, Snapdragon 845 oder Exynos 9810.

Die Smartphone-Version kommt passend zur neusten Karten-Erweiterung Kaldheim. Diese entführt euch in die kalten nordischen Gebiete und lässt euch in die Welt der Wikinger eintauchen. Mit dem Code PlayKaldheim könnt ihr zudem drei gratis Packs abstauben. Dies funktioniert jedoch derzeit nur über den PC und noch nicht in der App. Nicht nur eine neue Erweiterung ist gekommen, auch eine neue Season hat damit begonnen, auch der Bann-Hammer hat wieder zugeschlagen, also prüft eure Decks! Mehr News zu neuen Games könnt ihr hier finden!









Quelle: magic.wizards.com