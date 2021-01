Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – Das erwartet euch als Wolf

Zwischen all den Blockbustern im letzten Jahr und denen die uns in den folgenden Monaten erwarten, ist es nicht schlecht auch mal die kleineren Titel zu betrachten. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood zählt zu dieser Kategorie und ist wahrscheinlich nur bei wenigen auf dem Bildschirm. Wir haben für euch eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Die Erde ist in Gefahr

Die Geschichte erinnert an klassisches B-Movie Material, denn Gaia die Mutter Erde ist in Gefahr. Der Wyrm, eine zerstörerische, kosmische Kraft ist kurz davor Gaia zu vernichten und bekommt dabei Unterstützung durch Konzerne unter den Sterblichen. Allen voran der Konzern Endron, der mit seinen Aktionen Gaia schwächt. An sich schon etwas schräg aber es geht noch wilder, im wahrsten Sinne des Wortes.

Ihr schlüpft nämlich in die Rolle von Cahal einem ehemaligen Beschützer der Gaia. Dieser Werwolf-Krieger des Fianna-Stammes musste sich von seinem Stamm lösen, nachdem er die Kontrolle über seinen Zorn verloren hatte, was offenbar schwere Konsequenzen hatte. Cahal kann sich nicht nur in einen Wolf sondern auch einen Werwolf verwandeln.









Alle drei Formen haben dabei ihren Nutzen, so interagiert ihr als Mensch mit anderen, während ihr als Wolf eure Sinne nutzt um Feinde zu umgehen. Wenn die friedlichen Optionen ausgeschöpft sind, bleibt euch eure Werwolf Form um euren Feinden die Zähne zu zeigen. Zu lange solltet ihr eurer animalischen Wut aber nicht freien Lauf lassen oder ihr werdet ebenfalls von der Macht des Wyrm vernichtet.

In einer Reihe von Tweets haben die Entwickler zudem ein paar weitere Einblicke in die das Gameplay und die Welt des Spiels gegeben. Bis zum Release am 4. Februar 2021 sind es noch etwa zwei Wochen und dann könnt ihr selbst als Mensch, Wolf und Werwolf versuchen die Welt vor dem Untergang zu retten. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt was das Spiel zu bieten hat.



Quelle: werewolf-videogame.com