The Day Before – Neues Survival MMO angekündigt

Überraschend kam heute die Ankündigung von The Day Before, einem neuen Zombie Survival MMO. Der Titel wurde in einem ersten Gameplay Trailer erstmals vorgestellt.

The Day Before mixt The Division mit Zombies

Zombie Spiele gibt es inzwischen wie Sand am Meer und das auch in allen Genre die man sich so vorstellen kann. MMO oder Live Service Titel wie Destiny oder The Division gibt es ebenfalls massenhaft auf dem Markt.

Dennoch scheint das Verlangen und Interesse an neuen Titeln mit entsprechenden Inhalten und Mechaniken nicht abzureißen. Entwickler FNTastic hat heute sein deren neues Projekt vorgestellt, dass sich insbesondere The Division, Escape from Tarkov und Zombie Games als Vorbild nimmt.

Im 2. Quartal 2021 soll das Open World Survival MMO für PC erscheinen und die Welt in der ihr euch bewegt erinnert dabei sehr stark an die Kulisse von The Division. Ihr untersucht dabei die Stadtruinen allein oder im Team nach allem was euch beim Überleben helfen kann.

Immer mit der Gefahr von anderen Spielern überrascht und angegriffen zu werden, insbesondere auch während ihr Items in eurem Inventar verstaut. Menschliche Spieler sind aber nicht die einzige Gefahr für euch, denn seit ihr zu laut habt ihr schnell die untoten Überlebenden der Pandemie am Hals. Bisher ist noch unklar ob der Titel später auch für Konsolen erscheinen soll.









Quelle: daybefore.com