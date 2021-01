Returnal – Housemarque Shooter verschoben

Sony wollte mit Returnal schon bald seinen nächsten potenziellen Toptitel für die Playstation 5 herausbringen, doch daraus wird erstmal nichts. Der Titel wurde jetzt kurzfristig auf April verschoben und so müssen wir noch etwa länger warten.

Returnal schießt jetzt erst im April los

Der Entwickler Housemarque hat sich mit seinen Retro inspirierten Arcade Shootern einen guten Namen gemacht und auch schon zum Launch der PS4 einen wichtigen Titel beigesteuert. Damals ließ Resogun die Muskel auf der neuen Hardware spielen und zeigte was die neue Konsole kann.

In den folgenden Jahren zementierten Titel wie Nex Machina oder Matterfall den Status des Studios als Meister der Old School Arcade Shooter. So überraschte es nicht, dass auch die Playstation 5 schon früh einen neuen Action Titel des Entwicklers spendiert bekommen sollte.

Die Science Fiction Version von “Und täglich grüßt das Murmeltier” protzte dabei schon im ersten Trailer mit jeder Menge düsterer Atmosphäre. Neben unheimlichen Aliens und bunten Waffeneffekten gibt es auch jede Menge Action. Der Release war bisher für den 19. März angekündigt, doch daraus wird jetzt erstmal nichts mehr.

Die Action startet später

In einem Tweet vom offiziellen @PlayStationEU Account kam heute die Nachricht, dass sich der Release auf den 30. April 2021 verschieben wird. Die zusätzliche Zeit soll von den Entwicklern genutzt werden um das Spiel auf den gewohnten Qualitätsstandard für das Studio bringen.

Hoffen wir, dass es diesmal bei dem neuen Datum bleibt und wir Ende April in das Space Abenteuer eintauchen können. Action Fans müssen sich also vorerst noch etwas gedulden.

Returnal - [PlayStation 5] Vorbesteller bis einschließlich 18.03.2021 erhalten zusätzlich den ASTRA Model 14 Taktiker-Anzug und den ASTRA Model 9 Prototyp-Anzug für Selene

Durchbrich den Zyklus des Chaos in diesem Third-Person-Roguelike-Shooter auf einem sich ständig verändernden außerirdischen Planeten

Kämpft um euer Leben auf einem feindseligen Planeten, der sich mit jedem Tod verändert

Das immersive 3D-Audioerlebnis der PS5 erweckt die außerirdische Welt zum Leben, hilft Spielern, sich in packenden Positionskämpfen zu behaupten und gibt Hinweise auf verborgene Geheimnisse

Quelle: @PlayStationEU via Twitter