Cyberpunk 2077 – Patch 1.1 ist da!

Mit Hochdruck wird derzeit an der Performance von Cyberpunk 2077 geschraubt. Der gestern erschienene Patch 1.1, soll nun als Fundament für die weiteren Patches dienen. Eine kleine Übersicht, zu den Änderungen, geben wir euch hier.

Cyberpunk 2077 endlich ohne Abstürze?

Wie bereits erwähnt, hat CD Projekt Red verkündet, dass dieser Patch als Fundament für weitere Patches dienen soll. Unter anderem wurde dabei an der Stabilität geschraubt, die besonders auf Konsolen, ausbaufähig ist. Die Speichernutzung soll verbessert worden sein, zudem wurden einige Probleme behoben, die das Spiel zum abstürzen gebracht haben. Damit können nun viele Spieler aufatmen, die Angst hatten ihren Spielstand zu verlieren. Natürlich wurden auch viele Bugs behoben, die das Spiel maßgeblich beeinflussten. Teilweise konnten Quests nicht abgeschlossen oder sogar angenommen werden.

In den Patch Notes wurden die einzelnen Plattformen separat aufgelistet um mehr Überblick zu den Änderungen zu verschaffen. Für die PlayStation 4 Pro und PS5 wurden Performance-Optimierungen von großen Menschenmengen vorgenommen. Zudem wurden einige Absturzprobleme auf PS4 behoben. Auf der Xbox wurde die Speichernutzung für die Xbox One, Xbox One X und Xbox One S optimiert. Für PC und Stadia gibt es eher kleinere Änderungen, da dort das Spiel deutlich besser läuft. Eine gesamte Übersicht der Änderungen findet ihr hier. Langsam aber sicher wird das Spiel für alle Plattformen spielbar, jedoch sollte man vielleicht doch noch auf weitere Patches warten, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Unseren Test von Christian könnt ihr euch übrigens hier anschauen.

