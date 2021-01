Warframe Operation Orphix Venom – Jetzt auf Konsolen

PC Tenno haben in Warframe die Operation Orphix Venom bereits hinter sich gebracht und auch den neuen Frame Lavos erhalten. Jetzt können sich auch Konsolen Tenno in die neue Operation stürzen, denn das Update ist live.

Warframe Operation Orphix Venom auf Konsolen gestartet

Die neue Operation schickt euch erneut gegen die Sentients in den Kampf, diese haben eine Möglichkeit gefunden eure Frames außer Kraft zu setzten. Diese sind also nutzlos im aktuellen Event, die Necramechs allerdings sind immun gegen die Orphix der Sentients und so müsst ihr eure Mechs in den Kampf führen.

Als Belohnung winken neue und alte Waffen aus vorherigen Events, Mods, kosmetische Items sowie Arcanes. Hier könnt ihr zudem auch die Komponenten für den neuen Frame Lavos bekommen. Voraussetzung um am Event teilnehmen zu können ist, dass ihr die War Within Quest abgeschlossen habt.

Einen eigenen Necramech braucht ihr nicht, da ihr in den Missionen gefallene Mechs finden und übernehmen könnt. Die Operation läuft auf Konsolen bis zum 22. Februar und in den ersten drei Wochen gibt es doppelte Erfahrungspunkte. Also rein in die Mechs und durchgeladen.









Quelle: Digital Extremes