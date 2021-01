Valve – Millionenstrafe für Valve und weitere Spielefirmen

Die EU-Kommission hat gegen Valve und einigen anderen Publishern eine Millionenstrafe verhängt. Grund dafür seien die Geoblocking-Praktiken, die Spieler daran hindern gewisse Games in anderen EU-Ländern zu spielen.

Valve soll 1,6 Millionen Euro zahlen

Die Wettbewerbs-Hüter der EU haben den Betreiber der Spiele-Vertriebsplattform Steam zu einer Zahlung in Höhe von 1,6 Millionen Euro verurteilt. Neben Valve wurde auch gegen Capcom, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media und Zeni Max einer Geldstrafe verhängt.

Grund für diese hohen Geldstrafen seien die Geoblocking-Maßnahmen der Spielefirmen. Damit hätten sie die Verbraucher daran gehindert, ihre Spiele auch in anderen EU-Ländern zu nutzen. So konnten bestimmte Aktivierungscodes zum Beispiel nur innerhalb gewisser Landesgrenzen aktiviert werden. Insgesamt sollen davon etwa 100 Spiele betroffen sein.

Valve habe sich geweigert mit der EU-Kommission zu kooperieren, daher liegt ihre Strafe so hoch. Die anderen fünf Firmen sollen Geldstrafen in Höhe zwischen 340.000 und 2,9 Millionen Euro zahlen. Da sie mit der Kommission zusammengearbeitet haben, soll ihre Strafe um 10 bis 15 Prozent reduziert worden sein. So beläuft sich der Betrag von Bandai Namco auf im Vergleich zu Valve auf gerade mal 340.000 Euro.

Für die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager seien die verhängten Strafen eine Erinnerung daran, dass es den Unternehmen nach dem EU-Wettbewerbsrecht untersagt sei, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken.

Gaming Tastatur, TedGem PC Gaming Tastatur PS4 Gaming Tastatur USB Wired Gaming Tastatur 19 Schlüssel Anti-Ghosting mit LED Beleuchtete, Tastatur Für PC/Laptop/PS4/Xbox One (Deutsches layout) ✔【PROFESSIONAL GAMING TASTATUR】PC gaming tastatur panel übernimmt alle metallmaterialien. Auslaufsicher, stoßfest und verschleißfest. UV-beschichtete tastenkappen, fühlen sich wohler. Verbesserte haltbarkeit und taktiles feedback. Die tastatur ist perfekt für verschiedene Spiele wie Metal Gear Solid, Call of Duty, Star Wars Battlefront, Overwatch, World of Warcraft Legion usw. geeignet.

✔【EINSTELLBARE LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG USB-TASTATUR】Im USB Modus, USB Tastatur Mit einstellbarer Steuerfunktion für die Hintergrundbeleuchtung, LED-Gaming-Tastatur mit Atemlichtfunktion: Atemfunktion durch FN + LED-Taste starten, automatisch zwischen verschiedenen Farben umschalten. LED-Helligkeitsstufen. Wählen Sie einen voreingestellten Effekt oder passen Sie Ihre Konfiguration an Ihr Computer-Setup an.

✔【104/107 KEY KEYBOARD】Mit der gaming tastatur können Sie gleichzeitig auf mehrere Tasten, 19 nicht in Konflikt stehende Tasten und 12 Multimediatasten, Anti-Ghosting-Technologie und mehrere Tasten klicken, um eine schnelle Spielreaktion zu erzielen. Verhindern Sie Wasserspritzer, Ergonomie Arc Tastenkappe, glatte Linien, angenehmes Gefühl und Anti-Müdigkeit. Gaming-Tastaturen bieten Ihnen ein großartiges Spielerlebnis mit schneller Reaktion und gutem Klickgeräusch.

✔【HOCHWERTIGE TASTATUR】Die Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung besteht aus Ganzmetall, ist stoßfest und verschleißfest. Die Oberfläche des Knopfes ist mit einem hautähnlichen Gummiöl beschichtet, um ein zartes Gefühl zu erzeugen. So ist es sehr komfortabel zu bedienen, Gaming-Tastatur perfekte Spielassistent. Tastatur schützt vor Beschädigung durch verschüttete Getränke oder Kaffee. Anti-Interferenz-Magnetring, garantieren eine stabile datenübertragung.

✔【GAME PLAYER BEST GIFT】104/107-Taste, 19 konfliktfreie Tasten, schneller als herkömmliche USB-Tastatur, minimale Geräuschentwicklung für angenehmeres Empfinden. Die kabelgebundene Tastatur verfügt über Multimedia-Funktionen. Drücken Sie Fn [F1 ~ F12], um Multimedia-Funktionen zu realisieren. Die Gaming-Tastatur Kompatibel mit Windows 95/98 / XP / 2000 / ME / VISA / 7/8 / 10MAC (Multimedia-Tasten sind im MAC-System nicht verfügbar)

Quelle: Spiegel, Europäische Union