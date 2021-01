Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Trailer verrät einige Details zum Zusatzinhalt des Ports

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ist derzeit Nintendos einziges großes Spielefutter, was sie in petto haben. Dabei handelt es sich bekanntermaßen um einen Port des Wii U-Spiels, lediglich der Zusatzinhalt Bowser’s Fury wird neu sein. Wie umfangreich dieser ist und was man dort machen kann, ließ sich bisher nicht wirklich erschließen. Nintendo schafft nun mit einem neuen Trailer etwas mehr Klarheit.

In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury geht es gegen Giga Bowser

Im Trailer zu Bowser’s Fury sehen wir ein etwas offeneres Areal, welches fast schon an ein Gebiet aus Super Mario Odyssey erinnert. Es scheint frei erkundbar und sogar in kleinere Abschnitte unterteilt zu sein. Augenscheinlich sammelt ihr diesmal katzenförmige Münzen und Sonnen. Interessant ist, dass ihr wohl die ganze Zeit von Bowser Jr. begleitet werdet. Warum sich ausgerechnet Jr. mit dem Erzfeind seines Vaters verbündet, lässt sich nur vermuten.

So sieht man später im Trailer einen gigantischen, komplett schwarzen Bowser mit leuchtend roten Augen. In dieser Form namens Giga Bowser war er bisher nur in Super Smash Bros. zu sehen, wenn Bowser den Smash-Ball eingesammelt hat. Ein wenig anders sieht die Form in Bowser’s Fury schon aus, vielleicht ist es also doch etwas komplett anderes.

Im Trailer ist auch zu sehen, wie man diesen gigantischen Bowser bekämpft. Ist Mario in Normalgröße, so kann er lediglich den Attacken von Bowser ausweichen, doch er kann eine riesige goldene Glocke einsammeln und so selbst gigantisch groß werden. Dabei sieht er aus wie ein Löwe und erinnert sogar ein wenig an die Super Saiyajin aus der Dragon Ball-Reihe.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury erscheint am 12. Februar auf der Nintendo Switch.









Quelle: Nintendo