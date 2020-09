Super Mario 3D World – Kommt mit neuem Inhalt “Bowser’s Fury” auf die Switch

Der Wii U-Titel Super Mario 3D World war nicht das beliebteste Mario-Spiel, konnte aber in gewissen Aspekten durchaus überzeugen. Einzig die Tatsache, dass es auf der Wii U erschien, tat dem Spiel nicht so gut. Wie viele Wii U-Spiele ging der Teil eher unter und war außerdem auch nicht das, worauf 3D-Mario-Fans gehofft hatten. Jetzt kann man dem Spiel auf der Switch eine zweite Chance geben.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury auf der Switch

Marios 2,5D-Jump’n’Run findet seinen Weg also ebenfalls auf die Switch. Neu ist am Hauptspiel im Grunde nichts, aber der Port kommt mit einem Zusatz. Dieser hört auf den Namen “Bowser’s Fury” und wird das Spiel wohl erweitern. Dies kann zumindest vermutet werden, denn im Trailer wird nur angedeutet, worum es sich dabei handeln könnte.

Wir sehen Katzen-Mario, wie er im Sturm vor einer seltsamen Katzenstatue hockt, im Hintergrund sind allerlei Strukturen mit Katzenohren zu erkennen. Es wird also wohl der Fokus auf dem Power-Up liegen, welches in diesem Spiel seine Premiere feierte: Die Katzenglocke. Sie verwandelt Mario bekanntermaßen in Katzen-Mario, der diagonal nach unten hechten und an Wänden und Bäumen hochlaufen kann. Welche Rolle Bowser in dieser Erweiterung spielen wird, bleibt abzuwarten.

Der Port erscheint am 12. Februar 2021 auf der Switch.

Quelle: Nintendo