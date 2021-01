Bethesda – Neues Indiana Jones Spiel in Arbeit

Indiana Jones kehrt offenbar in spielbarer Form zurück. Bethesda und Entwickler Machine Games werden dem Peitschenschwinger in digitaler Form zurückbringen. Einen kurzen Teaser gibt es auch schon.

Via Twitter kam die Meldung, dass die Wolfenstein Macher aktuell an einem neuen Abenteuer des Peitschen schwingenden Teilzeithistorikers und Schatzsuchers arbeitet. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit der neuen Lucasfilm Games Abteilung.

Was bei manchen die Vorfreude etwas dämpfen könnte ist die Tatsache, dass Fallout Macher Todd Howard als Executive Producer für das Projekt verantwortlich ist. Howard hatte seinem Ansehen mit Fallout 76 in den vergangenen Jahren nicht viel Gutes getan.

Genauere Informationen sollen noch in weiter Ferne sein und so gibt es bisher bis auf den kurzen Teaser noch keine Details. Auch wenn das Fallout Studio zu Microsoft gehört ist auch noch nicht gewiss auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen soll.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It’ll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!

— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021