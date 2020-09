Xbox – Microsoft übernimmt ZeniMax Media und den Spielehersteller Bethesda Softworks

Es kommt quasi aus dem Nichts und dennoch kommt eine weitere Übernahmemeldung seitens Microsoft auch irgendwie vertraut. Microsoft übernimmt die Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, ZeniMax Media. Demnach werden alle Entwicklerstudios in Zukunft unter Microsoft laufen und die nächsten Videospiele entwickeln. Im Rahmen einer heute angekündigten Vereinbarung übernehmen die Redmonder ZeniMax für eine stolze Summe von insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar in bar.

Bethesda Softworks gehört nun Microsoft

Bethesda ist Entwickler von u.a. The Elder Scrolls und Fallout. Im Rahmen der Vereinbarung wird Microsoft ZeniMax Media nun übernehmen und alle Entwicklerstudios ab sofort unter den Xbox Game Studios.

Mit Bethesda wird Microsoft von 15 auf 23 Kreativstudioteams wachsen und Xbox Game Pass um Bethesdas Franchise-Unternehmen erweitern. Dies schließt die Absicht von Microsoft ein, Bethesdas zukünftige Spiele am selben Tag in Xbox Game Pass zu bringen, an dem sie auf Xbox oder PC gestartet werden, wie Starfield, das mit Spannung erwartete neue Weltraum-Epos, das derzeit von Bethesda Game Studios entwickelt wird.

Neu im Team von Microsoft sind also Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, Maschinenspiele, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Studios. Dies sind die Teams, die für Franchise-Unternehmen wie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield und viele mehr verantwortlich sind.

„Dies ist eine großartige Zeit, um ein Xbox-Fan zu sein. Alleine in den letzten 10 Tagen haben wir Details zu unseren beiden neuen Konsolen veröffentlicht, die morgen vorbestellt werden, Cloud-Spiele in Xbox Game Pass Ultimate gestartet und jetzt eine weitere Investition in den wichtigsten Teil unserer Strategie getätigt : die Spiele “, sagte Phil Spencer, Executive Vice President, Gaming bei Microsoft. “Generationen von Spielern wurden von den renommierten Franchise-Unternehmen im Bethesda-Portfolio fasziniert und werden dies auch in den kommenden Jahren als Teil von Xbox bleiben.”

Welche Auswirkungen die neue Struktur auf alle PlayStation-Spieler haben wird, ist mit der heutigen Ankündigung noch nicht klar. Eine komplette Exklusivität ist allerdings nicht auszuschließen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Microsoft, Xbox