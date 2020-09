No Man’s Sky – Neues Origin-Update steht in den Startlöchern

Das Weltraumabenteuer No Man’s Sky bekommt schon in dieser Woche das große Origin-Update spendiert.

Mysteriöses Update noch in dieser Woche

Mit “Origin” will das Entwicklerstudio Hello Games seinem einstigen Problemkind No Man’s Sky einmal mehr neues Leben einhauchen. Das Update soll demnach bereits in dieser Woche zum Download bereitstehen und den “Beginn von etwas Neuem” markieren. Welche konkreten neuen Inhalte uns im Sci-Fi-Titel erwarten, verriet die Spieleschmiede bis dato aber nicht.

“Vor vier Jahren haben wir Foundation angekündigt, unser erstes großes Update für No Man’s Sky. Wir haben versprochen, dass es nicht unser größtes Update sein wird, aber es ist der Anfang von etwas. Diese Worte waren zu der Zeit wahr und sie gelten genauso sehr für Origins. Wir haben es Origins genannt, weil es der Beginn von etwas Neuem ist, da No Man’s Sky weiter wächst und sich weiterentwickelt.”

Obgleich No Man’s Sky aufgrund der hohen Erwartungshaltung der Fans schon kurz nach Release einem regelrechten Shitstorm zum Opfer fiel, gelang es den Entwicklern doch überraschend das Spiel auch über die Jahre hinweg sinnvoll zu erweitern. Neben vielen neuen Inhalten wie Aliens, neue Raumschiffe oder sogar Mechs, bietet man seit Juni auch eine Crossplay-Funktion an.

Hello Games werkelt derzeit aber nicht nur an neuen Inhalten zu No Man’s Sky, sondern hat auch ein brandneues Projekt in Arbeit.

Quelle: Hello Games