Bloodborne – Wurde eine PlayStation 5-Neuauflage geleaked?

Es scheint so, als hätte ein französischer Einzelhändler die Existenz eines Bloodborne Remastered enthüllt. Die Franzosen erwiesen sich in den letzten Monaten des Öfteren als offenes aber verlässliches Leck für diverse Leaks. Steht uns also eine offizielle Ankündigung bevor?

Wird der Traum eines Bloodborne Remastered wahr?

Je mehr man sich wünscht, dass ein Gerücht wahr ist, desto gewillter ist man auch Indizien für eine Bestätigung zu finden. Und eine Neuauflage des Souls-Like wäre definitiv ein Traum den viele Gamer insgeheim in sich tragen. So traten im Verlauf der vergangenen Monate häufiger Leaks und Gerüchte ans Tageslicht, die die Existenz des unbestätigten Projekts belegen sollten. Zu diesem Sammelsurium gesellt sich jetzt auch ein Leak des französichen Einzelhändler Fnac.

Dieser hat nämlich eine Liste mit kommenden PS5-Titeln veröffentlicht, inklusive des düsteren Third-Person-Spiels. Dazu muss man sagen, dass Fnac erst vor Kurzem das Datum für die Vorbestellungen der PlayStation 5 richtig vorhergesagt hat. Demnach könnte man jetzt auch diesen Leak optimistisch bewerten. Allerdings gibt es auch berechtigte Zweifel an dem Gerücht. Zum einen wäre da die PlayStation Plus Collection, die im Zuge des PS5-Showcase enthüllt wurde. In dem dazugehörigen Trailer war auch Bloodborne in der ursprünglichen Fassung zu sehen. Der Eintrag auf der Liste könnte sich also schlicht auf diese Version beziehen. Zum anderen stellt sich uns die Frage, warum Sony einen solchen Knüller noch nicht angekündigt hat. Eine Neuauflage des gefeierten From Software-Titels wäre ein absoluter Exklusivhit für die neue Konsole.

Außerdem steht uns bereits ein Remake von Demon’s Souls ins Haus. Zwei Neuauflagen der gleichen “Reihe” erscheinen recht unwahrscheinlich. Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin hatte Sony häufig betont, dass sie noch das ein oder andere Ass im Ärmel haben. Sobald wir mehr wissen, geben wir Bescheid.

Quelle: fnac.com