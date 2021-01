Xbox – Wireless Controller in neuer Farbe angekündigt

Nachdem Microsoft im vergangenen Jahr mit der Xbox Series X/S die neue Konsolengeneration eingeläutet hat, stellt der Redmonder Konzern zum Jahresstart nun ein neues Peripheriegerät für die neue Hardware vor. So erwartet uns bereits in Kürze das verbesserte Eingabegerät der neuen Generation in der Farbe Rot.

“Pulse Red”-Controller kommt auf die Xbox Series X/S und Xbox One

Unter dem Namen “Pulse Red” kündigte man nun die neue Farbvariante des Xbox-Controllers offiziell an. Wie der Name vermuten lässt erstrahlt das Eingabegerät in einem auffälligen Rot-Ton. Während die Front komplett farbig ist, zeigt sich die Rückseite des Peripheriegerätes in einem kontrastreichen weiß. Der Controller basiert dabei auf der neuen Fassung, die zum Release der Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum herkömmlichen Xbox One-Controller erhält die neue Version eine Share-Taste sowie überarbeitete Trigger. Dank Kompatibilität kann der Controller in “Pulse Red” aber ebenfalls problemlos auf der Xbox One genutzt werden.

Neben der neuen Version ist das Xbox-Eingabegerät derzeit bereits in den Farben Carbon Black, Robot White und Shock Blue erhältlich. Ab dem 9. Februar gesellt sich dazu nun die rote Version. Diese schlägt ebenfalls mit einem Preis von 59,99 Euro zu Buche. Der neue Controller kann bereits vorbestellt werden.

