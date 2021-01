Playstation 5 – Custom Konsolen im PS2 Design gestoppt

Viele haben versucht Custom Versionen der Playstation 5 Konsole auf den Markt zu bringen. Eine Custom Variante angelehnt an das PS2 Design, wurde jetzt überraschend gestoppt. Diesmal aber nicht durch Sony selbst.

Playstation 5 mit PS2 Design kommt nicht

Es gab schon seit der Präsentation des PS5 Designs viele Fan Kreationen die der neuen Sony Konsole ein anderes Aussehen verpassen sollten. Von diversen Farbvariation bis hin zu Looks im Stil alter Modelle war bisher alles dabei.

Doch nur wenige sind bisher wirklich auf den Markt gekommen. Vor kurzem tauchte dann die Firma SUP3R5 auf und kündigte eine PS5 im schwarzen Kleid der super erfolgreichen PS2 an. Die Vorbestellungen in den USA brachten die Seite des Anbieters binnen Sekunden in auf die Knie.

Nachfolgend meldete SUP3R5 via Twitter, dass Mitarbeiter Drohungen von Kunden die Leer ausgegangen waren erhielten. Daher würde man die Vorbestellungen stoppen und alle bisherigen Zahlungen erstatten. Der Start der internationalen Vorbestellungen sollten noch starten doch überraschend ist der Twitter Account der Firma jetzt wieder verschwunden.

Aktuell gibt es aber auch Spekulationen, dass es sich möglicherweise um ein Betrugsangebot gehandelt hat und das die Konsolen nie wirklich existierten oder produziert werden sollten.

Quelle: Destructoid