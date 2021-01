League of Legends – Saison 2021 ist gestartet

Das wohl beliebteste MOBA-Game League of Legends, startete am Freitag in die Saison 2021. Im Saison Livestream verriet Riot Games, was die Spieler im Jahre 2021 alles erwarten können.

Ihr könnt League of Legends mitgestalten!

Für LoL kündigte Riot Games an, dass Spieler mitbestimmen können, welche Inhalte sie im Spiel sehen wollen. Damit gemeint sind unter anderem Champion-Überarbeitungen, bis hin zu Thematiken. Außerdem wurde Viego, der gestürzte König, in einer Videosequenz vorgestellt. Des weiteren wurden Änderungen an Gegenständen vorgenommen und die Ranglistern-Saison startet mit einem Clash-Turnier, welches am 16. und 17. Januar stattfindet.

Aber auch die neuen IP’s von Riot Games bekommen Updates. In TFT erscheint in diesem Monat die “Schicksale”-Aktualisierung, die neue Champions, Attribute, kleine Legenden uvm. mitbringt. Der Mobile-Ableger LoL: Wild Rift wird im März in den USA am Start gehen. Zudem startet in dieser Woche die erste Ranglisten-Saison, womit ihr die ersten sein könnt, die die Spitze erklimmen. Zuletzt gibt es für Fans von LoR Infos zur nächsten Region, die erscheinen soll. Das alte Land Shurima steht als nächstes auf der Agenda, welches euch nach Relikten suchen oder die Zukunft voraussagen lässt. Riot möchte sich in 2021 mehr auf die Herangehensweise der Champions konzentrieren und die sozialen Funktionen im Spiel erweitern.

Wer alle Neuerungen sehen möchte, der sollte sich nochmal den Livestream reinziehen. Und mehr News zu anderen Gaming-Themen gibt es hier.









Quelle: Riot Games via Pressemeldung