The King of Fighters XV – Erster Trailer veröffentlicht

SNK Corporation haben einen ersten Trailer zu dem kommenden King of Fighters Ableger veröffentlicht. Das Prügelspiel soll noch dieses Jahr erscheinen.

The King of Fighters XV soll dieses Jahr erscheinen

Der erste Trailer zu The King of Fighters XV wurde vor Kurzem veröffentlicht. Laut SNK Corporation soll das Kampfspiel noch im Laufe dieses Jahres erscheinen, wobei die Plattformen noch nicht bekannt gegeben wurden. Weitere Trailer sollen in den nächsten Wochen folgen.

Zurzeit konzentriere man sich darauf jedes Element des Games zu verfeinern. Laut Creative Director Eisuke Ogura haben sie für den neusten Teil der Reihe mehr Möglichkeiten, was die Sound- und Grafikgestaltung angeht.

Zudem sei ein animierter Kurzfilm von Masami Obari zu dem Spiel geplant. Obari war bereits in den 90er Jahren für die Fatal Fury Filme verantwortlich. Ein genauer Starttermin für das Spiel steht zwar noch nicht fest, aber bereits nächste Woche sollen neue Informationen folgen.









Quelle: snkGame via YouTube