Twitch – Plattform löscht den beliebtesten Emote

Für viele war der PogChamp einer der beliebtesten Emotes auf Twitch. Nun hat die Plattform ihn gelöscht. Aber warum sollte man so plötzlich einen Emote löschen? Die gestrigen Geschehnisse in den USA, sind der Grund dafür.

Nach den gestrigen Ereignissen im Kapitol in den USA, hat die Streaming-Plattform ihren beliebtesten Emote gelöscht. Der Grund dafür ist ein Tweet von Ryan Gutierrez, der dem Emote sein Gesicht leiht. Er hat nach den Taten vom gestrigen Tag, auf Twitter zu weiterer Gewalt aufgerufen. Dies ging der Plattform nun zu weit und entfernten prompt das Emote.

@gootkes aka Ryan Gutierrez ist ein Streamer auf Plattform und sein Gesichtsausdruck stammt aus einem Video, welches 2011 entstanden ist. 2012 wurde dieser Ausdruck dann als Pog veröffentlicht. Doch es soll noch Hoffnung für das Emote geben, jedoch in etwas anderer Form. Der Streaming-Anbieter möchte mit der Community in neues Emote entwerfen, der die Stimmung und Verwendung des Pog weiterleben lässt. Nachdem was gestern geschehen ist, war es wohl die richtige Entscheidung, sich von den Aussagen zu distanzieren und stattdessen etwas neues zu erschaffen. Weitere News findet ihr in unserer Übersicht.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today.

