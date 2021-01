God of War: Ragnarök – Release auch noch für die Playstation 4?

Überraschend kündigte Sony vergangenes Jahr bereits für 2021 mit God of War: Ragnarök ein neues Kratos-Abenteuer an. Auf dem PS5-Event enthüllte man zumindest das Logo des Spiel, Gameplay blieb aus. Und nun verdichten sich die Anzeichen, dass das Spiel sogar auch noch für die PS4 erscheinen könnte.

David Jaffe ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Santa Monica Studio, dem Entwicklerteam von God of War. Er war in der Vergangenheit auch in einige Projekte der Reihe involviert. Allerdings führt er heute sein eigenes Studio und ist nicht mehr an den aktuellen Ablegern beteiligt. Dennoch gibt er sich überzeugt, dass der nächste Teil auch noch für die PS4 erscheint. Dies teilte er in einem Twitch-Stream mit. Er berief sich auf die Aussagen des CEO’s von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Dieser betonte jüngst, dass man die PS4 noch möglichst lange mit Software unterstützen wolle und nannte 2022 als Datum.

Zudem erscheint ja selbst der Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn auch noch für die Playstation 4. Damit wären sowohl Horizon: Forbidden West, als auch das kommende Kratos-Abenteuer Cross-Gen-Titel. Sprich es sind Spiele, die für die Playstation 5 und Playstation 4 erscheinen und beide Generationen somit abdecken. Allerdings gibt es hierzu noch keine offiziellen Infos von Sony, ob es auch im Falle Ragnarök so sein wird. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Aufgrund bisher fehlender Render- oder Gameplay-Trailer, sowie der Corona-Pandemie, sind Zweifel an dem Release-Zeitplan aber nicht unberechtigt.

Seems like #GodOfWarRagnarok will be cross-gen title after all!

“I’m sure the next #GodofWar will be #PS4,#PS5. Of course it will” david jaffe says.

W or L?🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu

— Joe Miller (@JoeMiller101) January 6, 2021