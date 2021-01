The Binding of Isaac Repentance – Neues Erscheinungsdatum steht fest

Ein neues Erscheinungsdatum für The Binding of Isaac Repentance wurde nun über einen neuen Trailer bekanntgegeben. Wohl auch durch die Pandemie, musste die neuste Erweiterung auf das erste Quartal 2021 verschoben werden.

The Binding of Isaac Repentance erscheint im März!

Die Serie, die mittlerweile 7 Jahre auf dem Buckel hat, soll mit Repentance einen Abschluss finden. Eigentlich sollte bereits am 31. Dezember 2020, der Release der letzten Erweiterung sein, aber Corona hatte da ein Wörtchen mitzureden. Über Twitter hat Entwickler Edmund McMillen einen neuen Trailer veröffentlicht, der das neue Datum präsentiert.

Am 31. März 2021 die Serie ihr Ende finden, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Der Trailer zeigt dabei die verschiedenen Items, die man im Spiel freischalten kann. Man könnte es auch eine Zusammenfassung von all dem nennen, was das Spiel uns gebracht hat. Zum Abschluss sieht man Isaac auf dem Boden kauern und die Mama stürmt in das Zimmer. Den Trailer habe ich wie immer unten verlinkt. Das Spiel erscheint übrigens erst für Steam und erst später für Konsolen. Wer auf Dungeon Crawler und einen erhöhten Schwierigkeitsgrad steht, der sollte sich diese Perle definitiv geben! Mehr Gaming-News gibt es hier.









