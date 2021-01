PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Januar 2021

Passend zum Jahresstart richtet Sony nun das Wort an die Abonnenten des Streaming-Dienstes PlayStation Now und gibt die Neuzugänge im Januar 2021 bekannt. Spieler dürfen sich somit ab sofort über sechs neue Titel für die PlayStation-Konsolen als auch für den PC freuen.

PlayStation Now mit der BioShock-Reihe, The Crew 2 und weiteren Highlights

Angeführt wird das Januar Line-up in diesem Jahr von der populären Shooter-Reihe BioShock. So hält die BioShock Collection Einzug ins bestehende Portfolio des Streaming-Services. In der Sammlung selbst befinden sich nicht nur die Ableger BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite auch alle bereits veröffentlichte Zusatzinhalte können im Rahmen des Abonnements konsumiert werden. Die Spielreihe entführt euch dabei in vom Retrofuturismus geprägte Welten, die vor allem mit einer einzigartigen Atmosphäre aufwarten. Abseits davon gesellt sich für Rennspiel-Fans der Open-World-Racer The Crew 2, der ursprünglich 2018 von Ubisoft veröffentlicht wurde und euch die amerikanischen Motorsportszene näher bringt. Zudem können Abonnenten ab sofort ebenfalls auf die Strategie-Hits Frostpunk sowie Surviving Mars zurückgreifen. Alle genannten Titel stehen dauerhaft für Abonnenten zur Verfügung. Lediglich The Crew 2 wird nach sechs Monaten wieder aus dem besthenden Portfolio entfernt.

Der Streaming-Dienst PlayStation Now kann auf der PlayStation 5 als auch der PlayStation 4 sowie dem PC genutzt werden. Insgesamt könnt ihr hier aus einem Portfolio von über 650 Spiele wählen. Der Dienst steht euch derzeit zu einem Preis von 59,99 € im Jahr zur Verfügung.

