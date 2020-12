Destiny 2 – Crossplay-Funktion erscheint nächstes Jahr

Bungie veröffentlicht fleißig weitere Inhalte und Features für den Online-Shooter Destiny 2. Eines davon ist auch die Crossplay-Funktion, die das Studio bereits ankündigte. Jedoch müssen Fans vorerst weiter darauf warten.

Crossplay-Funktion für Destiny 2 hat nach wie vor kein Datum

Bungie kündigte vor einiger Zeit an, dass Spieler verschiedenster Generationen bald miteinander spielen können sollen. Jedoch warteten die Spieler nach wie vor auf ein Datum. Auch jetzt hält sich Bungie mit Angaben sehr bedeckt. Jedoch kündigten die Entwickler an, dass es dieses Jahr wohl nichts mehr mit der Funktion wird. Es gibt nämlich einige Punkte, die das Balancing betrifft. So muss abgewogen werden, ob Controller-Nutzer auch gegen Spieler mit Maus und Tastatur spielen können.

Zudem bieten die verschiedenen System auch unterschiedliche Framerates. So hätten Spieler, die das Game mit 60 FPS spielen, einen klaren Vorteil gegenüber Gamern, die eine niedrigere Bildrate hinnehmen müssen. Darüber hinaus bestätigte Bungie weitere Inhalte für die Season 13 und 14. Der Shooter geht nun auch sogar in sein viertes Jahr.

Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection - [PlayStation 4] Das Riff ist der Gesetzlosigkeit verfallen. Die meistgesuchten Verbrecher der Galaxis - die Barone & Uldren Sov - haben einen Ausbruch im Gefängnis der Alten

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: Bungie