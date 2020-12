Halo Infinite – Release Zeitraum & Grafik-Update bekannt gegeben

Groß war die Enttäuschung, als Microsoft das Aushängeschild Halo Infinite auf das nächste Jahr verschob. Angesichts der durchwachsenen grafischen Präsentation waren viele Fans auch verständnisvoll. Nun nannte Entwickler 343 Industries aber endlich, wann das Spiel erscheinen wird.

Halo Infinite erscheint im Herbst 2021

Ursprünglich sollte Microsoft’s Vorzeige-Shooter im November erscheinen, nun wird es ca. ein ganzes Jahr später auf den Markt kommen. Grund dafür dürfte vor allem die Kritik an der Grafik sein, was auch an den Auswirkungen der Corona-Pandemie liegen soll. In diesem Zuge veröffentlichte der Entwickler auch ein paar neue Screenshots auf Halowaypoint. Diese zeigen verbesserte Maps, Charaktermodelle und Waffen. Besonders an der Beleuchtung und Schattierung, sowie den Texturen feilte 343 Industries. Dennoch handelt es sich hier um In-Engine Material, weswegen man diese auch noch etwas mit Vorsicht behandeln muss, da diese nicht zwangsläufig der In-Game Grafik entspricht.

Die Entwickler bestätigten zudem, dass Xbox-Insider im Vorfeld diverse Inhalte anspielen können. Denn man betonte, dass das Feedback der Community sehr wichtig sei. Schließlich wolle man das Spiel auch noch in den Folgejahren mit viel Content füttern. Der Shooter erscheint für Xbox One und die Series-Konsolen, als auch für den PC. Zudem wird es auch ab Tag eins Teil des Xbox Game Pass sein.

Quelle: Halowaypoint/ 343 Industries