Prince of Persia: The Sands of Time – Remake auf März 2021 verschoben

Im September wurde im Laufe der Ubisoft Forward-Präsentation ein Remake von Prince of Persia: Sands of Time angekündigt. Das Action-Adventure erschien 2003 und startete eine erfolgreiche Reihe von Spielen mit den Erzählungen von Tausendundeiner Nacht. Wirklich gut kam das gezeigte Material nicht an, dennoch sollte das Spiel am 21. Januar 2021 erscheinen. Nun wird es allerdings ein wenig später.

Wird Prince of Persia: The Sands of Time Remake durch die Verschiebung besser?

Das neue Releasedatum ist der 18. März 2021. Also wird das Remake knapp zwei Monate später erscheinen als geplant. Ob man damit auf die eingegangene Kritik eingeht, kann man lediglich vermuten, Besonders die Optik, die man im Enthüllungstrailer zu sehen bekam, gerat in die Kritik. Oft hörte man von Fans, dass der Stil vom Original aus 2003 deutlich besser aussah als der neue Ansatz.

Ob wirklich an der Optik gearbeitet wird, ist fraglich. Als offiziellen Grund nennt man im Statement dieses durchaus außergewöhnliche Jahr, welches auch die Spieleindustrie vor einige Herausforderungen gestellt hat. Man möchte sichergehen, dass Spieler das bestmöglichste Ergebnis in den Händen halten können. Bisher konnte man zumindest noch keine Gameplayszenen sehen, insofern kann man noch nicht einschätzen, was abgesehen von der Grafik verbesserungswürdig ist.

Somit wird das Remake am 18. März 2021 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Bisher gibt es noch keine Stimmen bezüglich Next-Gen-Versionen.

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - [PlayStation 4] NUR FÜR VORBESTELLER: Sichern sie sich das originale Outfit, Waffenset und einen klassisch-Bildschirmfilter

Erleben Sie die originale epische Sage des Prinzen auf seiner Reise zur Rettung des Königreichs

Erleben Sie neu erstellte Zwischensequenzen mit verbesserten Stimmen, Sounds, Parkour-Animationen und neuem Soundtrack

Eine modernisierte Steuerung sowie atemberaubende grafische Verbesserungen erwarten Sie im Remake von Prince of Persia Sands of Time

Meistern Sie den Sand der Zeit, um die Zeit zurückzudrehen, einzufrieren oder zu verlangsamen, um die vor ihnen liegenden Rätsel zu meistern

Quelle: Twitter