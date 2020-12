League of Legends Wild Rift – Open Beta startet diese Woche

Mit League of Legends Wild Rift will Riot Games nun auch ihren größten Erfolg auf mobile Endgeräte bringen. Schon in dieser Woche wird die offene Beta für Europa starten.

League of Legends Wild Rift startet mit Event!

Ab dem 10. Dezember kommt Wild Rift auch bei uns in Europa in die offene Beta Phase. Alle Spieler aus Europa, der Türkei, Russland, CIS, dem Nahen Osten und Nordafrika können an dieser Beta teilnehmen, wenn sie im Besitz eines iOS oder Android Gerätes sind. Zur Feier der Beta wird es ab 11 Uhr MEZ einen riesigen Baron-Kampf geben, bei dem sich die Spieler über YouTube Livestream anschließen können. Alle die an diesem Event teilgenommen haben erhalten 2021 ein einzigartiges Baron-Emote und -Symbol.

Neben Baron wird es noch ein weiteres Event mit dem Namen “Die Brüder aus Noxus” geben. Hierbei handelt es sich natürlich um die Brüder Darius und Draven, die im Mittelpunkt dieses Events stehen. Die Spieler müssen Missionen erfüllen, um so besondere Belohnungen im Noxus-Stil zu erhalten. Unter anderem könnt ihr einen Comic freischalten, der die Beziehung der beiden Brüder näher beleuchtet. Wenn ihr jetzt Lust habt in das Spiel hineinzuschnuppern, dann könnt ihr euch über den Stores schon für die Beta anmelden. Zudem wird es möglich sein, sein derzeitiges Riot Konto zu verwenden, sodass ihr euren Fortschritt aus eurem Hauptaccount behaltet. Hier geht es zu mehr News!







Quelle: Riot Games