Nintendo – Finale von Splatoon-Turnier aufgrund von Melee-Kontroverse abgesagt

Nintendo und die Smash Bros-Community sind nicht auf feinem Fuß, besonders nicht Melee-Spieler. Grund ist die aktive Unterdrückung von Online-Turnieren und Features seitens des Unternehmens. Erst kürzlich musste Melee-Online-Event abgesagt werden, da man bei Big N wohl nicht mit einem bestimmten Programm einverstanden war. Nun folgte eine weitere Absage und zwar das Finale eines NA-Splatoon-Turniers. Fans vermuten einen Zusammenhang.

Fassen wir alle Details und Spekulationen mal genau zusammen. Dazu muss man, abgesehen von einigen Vorgeschichten, im November beginnen. Ein Turnier für Smash Bros. Melee sollte veranstaltet werden, welches aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nicht lokal geschehen konnte. Also wollte man alles online veranstalten, doch Melee hat natürlich keinen Online-Modus. Man behalf sich also mit dem Programm Slippi, welches Onlinematches mit dem Gamecube-Spiel ermöglicht. Hier grätschte man seitens Nintendo jedoch dazwischen und verbot das Event.

Die Fans waren entsetzt. Oft waren versuchte Kooperationen mit Sponsoren abgelehnt worden und geplante Smash-Events konnten so nicht stattfinden. Offene Briefe der Smash-Community beklagen nicht nur diese mangelnde Kooperation, sondern auch aktives Vorgehen gegen Online-Communitys wie die des Kampfspiels. Nun schwappt dieses Verhalten auch auf andere Spiele über.

So sollte eigentlich am vergangenen Wochenende das Finale des Splatoon 2 NA Open-Turniers stattfinden. Viele Teams zeigten sich dabei solidarisch und meldeten ihre Teamnamen mit #FreeMelee an. Kurze Zeit später musste man bekanntgeben, dass der Livestream abgesagt wurde, da man seitens Big N die Streaming-Rechte entzogen hatte. Fans vermuten einen Zusammenhang mit der gezeigten Solidarität zur Smash-Community.

Sollten diese Vermutungen stimmen, wirft dies kein allzu gutes Licht auf das ohnehin schon stark in die Kritik geratene japanische Unternehmen.

So the Splatoon community, in support of the Smash community, has 30% of the top teams in this weekend's Spl2 NA Open with Team names in support of Melee and Smash.

So what does @NintendoAmerica @NintendoVS do in response?

They cancelled their livestream for tomorrow's Finals.

— Slimy (@SlimyQuagsire) December 5, 2020