Free Fire – Cristiano Ronaldo wird spielbarer Charakter im Mobile-Spiel

Garena enthüllt heute Cristiano Ronaldo als neuesten, weltweiten Botschafter für Free Fire! Die Partnerschaft zwischen einem der beliebtesten Mobile-Games der Welt und der internationalen Sport-Ikone stellt eine der aufregendsten Kooperationen der Spieleindustrie dar und baut auf der Titel-Strategie auf, durch spannende Inhalte alle Nutzer weltweit dazu inspirieren, in ihrem eigenen Stil zu kämpfen und dabei Spaß zu haben.

„Das ist eine wirklich bedeutsame Partnerschaft für Free Fire. Cristiano Ronaldo ist ein Vorbild für viele von uns. Es ist sehr aufregend, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu zeigen”, erzählt Harold Teo, Producer von Free Fire bei Garena. „Unsere Partnerschaft mit Cristiano Ronaldo bietet noch mehr Wege für unsere Communities auf der ganzen Welt, Spaß an Free Fire zu haben.”

Spieler können sich auf Cristiano Ronaldo als neuen spielbaren Charakter namens Chrono freuen. Cristiano Ronaldo freut sich darüber, mit einem der beliebtesten Mobile-Battle Royale-Titel der Welt eine Partnerschaft einzugehen – besonders da er eng mit dem Team zusammenarbeitete, um Chrono zum Leben zu erwecken:

„Es ist ein großartiges Gefühl, nicht nur einen Charakter in Free Fire nach meinem Vorbild zu haben, sondern auch, dass sich das gesamte Universum innerhalb des Spiels mit ihm verändert. Das Team von Garena hat zahlreiche neue Features und Elemente für Operation Chrono in das Spiel gebracht. Ich hoffe, dass Free Fire-Spieler auf der ganzen Welt genauso gespannt sind, wie ich!”, so Cristiano Ronaldo.