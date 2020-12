Friendly Fire – Streaming-Event sammelt über 1 Mio. € für den guten Zweck

Das Livestream-Event Friendly Fire, an dem bekannte deutsche Streamer einen ganzen Abend bis spät in die Nacht Spenden für den guten Zweck sammeln, hat gegen Ende des Jahres mittlerweile Tradition. Bereits zum sechsten Mal wurde das Ereignis in diesem Jahr veranstaltet, natürlich mit den ausreichenden Vorkehrungen aufgrund der Pandemie. Dabei wurde ein Rekord geknackt, was die Spendeneinnahmen während des Streams angeht.

Friendly Fire knackt die Millionenmarke

Bekannte Gamingstreamer wie Gronkh, PietSmiet, PhunkRoyal und FishCop versammeln sich nun schon seit sechs Jahren im Dezember, um Geld für gemeinnützige Einrichtungen zu sammeln. Der Stream begann um 15 Uhr und ging bis 3 Uhr in der Nacht. Dabei wurden Gesellschafts- und Videospiele gezockt, die gemeinnützigen Einrichtungen vorgestellt und natürlich viel Quatsch gemacht.

Im Fokus sind natürlich die Spenden, die verschiedenen Charity-Organisationen zugute kommen. Dabei wurden im letzten Jahr über 730000 € eingenommen. Dieser Rekord wurde bei der sechsten Ausgaben nun geknackt. Bereits eine halbe Stunde war die magische Marke von 1 Mio. € geknackt, bis zum Ende des Streams kamen noch über 40000 € dazu. Gemeint sind damit ausschließlich die Spenden der Community, die während des Livestreams eingingen. Außerdem konnte man noch 500000 € mehr vermelden, die durch den Verkauf von Merchandise eingenommen wurden.

Diese Einnahmen gehen in diesem Jahr an die Deutsche Tafel, den Animal Welfare Foundation e.V., das Bündnis Seebrücke, den Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Aktion Deutschland Hilft, den Frauen gegen Gewalt e. V., den Allgemeiner Tierhilfsdienst e.V. und die Deutsche Diabetes-Stiftung.

Quelle: Twitch