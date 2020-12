Podcast: Wer wird Game of the Year 2020, PS5 oder Xbox Series X und Was wurde bei Capcom alles geleakt? | Folge 30

Nächste Woche starten die Game Awards 2020 live aus Los Angeles und wir fragen uns, welches Game hat die größte Chance das Game of the Year 2020 zu werden. Die PlayStation 5 und Xbox Series X stehen mittlerweile auch schon in der Redaktion herum und wurden reichlich betüddelt. Doch welche Konsole ist denn nun besser? Ach und dann wurde da ja noch der komplette Jahrzehnt-Plan von Capcom geleakt. Genug Stoff für eine neue Folge unseres Podcasts Bis zur Glotze.

Podcast über die Nominierten der Game Awards 2020, den Capcom Leak und die neuen Konsolen | Folge 30

Moderation: Kevin Kreisel

Redaktion der Sendung: Christian Koitka, Jasmin Beverungen

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast “Bis zur Glotze und noch viel weiter”? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.