Dragon Age 4 – Neue Infos bei den Game Awards

Scheinbar werden wir bei den kommenden Game Awards 2020 Neues zu Dragon Age 4 zu sehen bekommen. Das teilte Electronic Arts via Pressemeldung mit und auch Geoff Keighley bestätigte dies über seinen Twitter-Account.

Wie Electronic Arts und Geoff Keighley bekannt gegeben haben, wird es neue Informationen zum kommenden Dragon Age Ableger bei den Game Awards am 10. Dezember 2020 geben. Keighley spricht von einem special look – vielleicht bekommen wir also endlich einen ersten richtigen Trailer zu sehen.

Interessant sind auch die vier Kurzgeschichten, die die Verantwortlichen am vergangenen Dragon Age Day veröffentlicht haben. Diese Erzählungen stammen von Autoren aus dem Dragon Age Team und sollen ein Vorgeschmack auf die kommende Enthüllung am 10. Dezember 2020 sein.

Erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass sowohl Casey Hudson als auch Mark Darrah das Entwicklerstudio BioWare verlassen haben. Der General Manager und Schöpfer der Mass Effect Reihe und der Executive Producer der Dragon Age Reihe sagten selber aus, dass sie der neuen Generation an kreativen Köpfen Platz machen wollen und zuversichtlich sind, dass diese das unglaubliche Erbe von BioWare weiterführen werden.

Der letzte Teil der Dragon Age Reihe liegt bereits sechs Jahre zurück. Dragon Age: Inquisition erschien am 20. November 2014 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One.

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020