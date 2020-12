The King of Fighters XV – Die ersten drei Charaktere wurden vorgestellt

In einem neuen Teaser-Trailer hat SNK die ersten Kämpfer für das kommende The King of Fighters XV vorgestellt. Zudem wurde das Datum für den Enthüllungs-Trailer verraten.

Teaser-Trailer zu The King of Fighters XV

SNK hat einen neuen Teaser-Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht. In diesem stellen euch der Produzent Yasuyuki Oda und der Creative Director Eisuke Ogura die ersten drei Charaktere für das kommende Kampfspiel vor. Mit dabei sind Kyo, Benimaru und Shun’ei.

Zwei weitere Kämpfer sind in dem Teaser kurz zu sehen, allerdings wurden sie bisher nicht als spielbare Charaktere bestätigt. Bei den zwei Figuren handelt es sich um Leona und K’. Dafür wurde aber das Datum für den Enthüllungs-Trailer des Spiels genannt. The King of Fighters XV soll am 07. Januar 2021 endgültig enthüllt werden.

Das Spiel wurde bereits 2019 bei der damaligen EVO angekündigt. Seitdem war es allerdings sehr still um den fünfzehnten Ableger geworden. Neben dem offiziellen Logo des Games und den jetzt vorgestellten Kämpfern haben wir bisher nicht viel vom Spiel gesehen. Mal schauen was es Anfang Januar zu sehen geben wird.







Quelle: IGN via YouTube