PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Dezember 2020

Passend zur anlaufenden Weihnachtszeit, richtete sich Sony noch einmal an alle Abonnenten des Streaming-Dienstes PlayStation Now und verkündete einige populäre Neuzugänge . So wartet der japanische Konzern im letzten Monat des Jahres mit einigen Highlights auf, die ab sofort zur Verfügung stehen.

PlayStation Now mit Horizon: Zero Dawn, Darksiders 3 und vielem mehr

Insgesamt dürfen sich Abonnenten im Dezember über 6 Neuzugänge freuen. Das Line-up im letzten Monat des Jahres wird dabei vom Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn angeführt. Das Action-Adventure kommt außerdem in seiner Complete Edition daher und enthält neben zahlreichen digitalen Goodies ebenfalls die enorme Erweiterung The Frozen Wilds. Zudem gesellt sich das fordernde Action-Adventure Darksiders 3 aus dem Hause Gunfire Games, in welchem ihr in die Haut von Fury, ein apokalyptischer Reiter, schlüpft. Abseits der beiden Third-Person-Titel steht euch ab Dezember ebenfalls der Surrvival-Hit Stranded Deep, das Rollenspiel The Surge 2, das Rennspiel Wreckfest sowie der Plattformer Broforce zur Verfügung.

Der Streaming-Dienst PlayStation Now kann auf der PlayStation 5 als auch der PlayStation 4 sowie dem PC genutzt werden. Insgesamt könnt ihr hier aus einem Portfolio von über 650 Spiele wählen. Der Dienst steht euch derzeit zu einem Preis von 59,99 € im Jahr zur Verfügung.