Xbox Series X – System-Update bringt neue Features

Auch wenn wir bereits im letzten Monat des Jahres angekommen sind, rollt Microsoft aktuell das November-Update auf Xbox Series X und Series S aus. Dies bringt einige neue Features mit sich, die auch für Kunden des Game Pass interessant sein dürften.

Die Xbox Series X erhält unter anderem mehr dynamische Hintergründe

Microsoft erklärte, dass man fortan ständig neue Updates für die Series-Systeme bringen möchte. Xbox Nutzer kennen diesen Ablauf insbesondere von der Xbox One. Die Neuerungen des jetzigen Updates listeten die Redmonder in den Patchnotes auf. Den Nutzern dürfte aber auch so schnell auffallen, dass es nun mehr dynamische Hintergründe für die Series-Konsolen gibt. Es gibt mehrere Variationen, die sich farblich individuell einstellen lassen. Das Team bestätigte bereits weitere Designs für die Zukunft.

Übersicht ist ebenfalls ein großes Thema beim neuen Update. So besitzen Spiele nun ein Icon, wenn sie für die Series-Konsolen optimiert wurden. Außerdem zeigt die Konsole beim Spielen älterer Titel nun an, wenn Auto-HDR aktiviert ist. Dazu reicht ein Blick in die rechte, obere Ecke im Guide im laufenden Spiel. Zudem könnt ihr Spiele, die demnächst im Game Pass erscheinen, bereits vorab herunterladen. Da dies nicht bei allen Titeln möglich ist, könnt ihr via Mobile App aber einrichten, dass das Spiel an Tag 1 sofort automatisch zuerst heruntergeladen wird. Weitere Infos findet ihr dazu auf der Website.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Microsoft