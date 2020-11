PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im November 2020

Passend zum Start der nächsten Konsolengeneration Mitte November, füllt Sony auch die in dem laufenden Monat das Portfolio des hauseigenen Streaming-Dienstes PlayStation Now gehörig auf. So halten einige Blockbuster aus den unterschiedlichsten Genre im November Einzug in den Abo-Service.

PlayStation Now mit Injustice 2, F1 und RAGE 2

Im offiziellen PlayStation Blog gab Sony nun erste Informationen zum Line-up für den neu angerochenen Monat bekannt. So dürfen sich ab dem 3. November unter anderem auch Rennspiel-Enthusiasten über die Integration von F1 2020 in den Streaming-Dienst freuen. Der Titel aus dem Hause Codemasters überzeugt vor allem mit einem immensem Umfang, wobei es erstmals auch möglich sein wird sein eigenes Team zu managen. Weiter geht es mit dem id-Software-Shooter RAGE 2. Der brachiale Action-Hit wurde in Kooperation mit dem Just Cause-Studio Avalanche entwickelt. Zudem gesellt sich ebenfalls das Beat’em up Injustice 2, in welchem ihr euch mit allerhand bekannten Charakteren aus dem DC Universum actionreiche Gefechte liefert. Mit My Time at Portia erhalten dann auch Fans von Simulationen alla Harvest Moon neues Spielefutter für den November.

PlayStation Now bietet mittlerweile eine immense Spielebibliothek aus Titeln der PlayStation 4- , PlayStation 3- sowie PlayStation 2 – Ära an. Gestreamt werden kann gegen einen monatlichen Obolus nicht nur auf Sony aktuellen Heimkonsolen auch auf dem PC kann der Service in Anspruch genommen werden. Im vergangen Monat durften Spieler sich bereits über Blockbuster wie Days Gon sowie MediEvil freuen.

Quelle: PlayStation Blog