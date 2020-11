Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2020

Wir haben mit unserer Releasevorschau den Releasemonat der neuen Spielegeneration erreicht. Die Xbox Series X und die Playstation 5 kommen im November auf den Markt und somit werden auch immer mehr Spiele für diese Konsolen in unserer Auflistung auftauchen. Etwas über eine Woche müssen wir allerdings noch warten, in dieser Woche ist es noch ziemlich ruhig, Lediglich Rennspielfans haben einen großen Grund, sich in dieser Woche zu freuen.

Alte und neue Rennspielklassiker in der Releasevorschau

Bakugan: Champions of Vestroia (Switch) – 3. November

Bei Bakugan fällt einigen bestimmt die originale Serie aus dem Jahre 2007 ein, in der mit mächtigen Monstern aus kleinen Kugeln gekämpft wurde. Ja, ein bisschen wie in Pokémon. Die Animeserie erfreute sich zumindest ein wenig Beliebtheit, das aktuelle Reboot allerdings nicht mehr so ganz. Dennoch kommt ein Spiel auf die Switch, was sich wohl eher an jüngere Zocker richtet.

Söldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition (Playstation 4) – 4. November

Dieses 2D Bullet Hell Shoot’em’Up erschien 2010 für die Playstation 3 und die Vita und kommt nun in einer Definitive Edition auf die Playstation 4.

Shadowverse: Champion’s Battle (Switch) – 5. November

Wenn ihr von Anime-Kartenspielen a la Yu-Gi-Oh! noch nicht die Schnauze voll habt, dann ist vielleicht dieser Titel etwas für euch. Es ist ein RPG auf der Switch basierend auf einer Animeserie, die wiederum auf einem Free-to-Play-Kartenspiel auf mobilen Geräten aus dem Jahre 2016 basiert.

Ponpu (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 5. November

Ein strategisches Puzzlespiel mit Pop-Art-Grafik und einer chaotischen, Eier spuckenden Ente.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 6. November

Kommen wir zum versprochenen Spielefutter für Rennspielfans und den Anfang macht das Remaster eines Klassikers. Hot Pursuit gilt für viele als der beste Teil der Need for Speed Reihe und davon kann man sich nun also noch ein weiteres mal überzeugen.

Dirt 5 (PC, Playstation 4, Xbox One, Stadia) – 6. November

Wer statt aufgewärmten Brei frischen Rennspaß möchte, der greift zu Dirt 5. Hier geht es, wie der Name schon sagt, etwas dreckiger zur Sache. Statt sauber ausgearbeiteten Strecken geht es hier auf matschige Offroad-Pfade, auf denen ihr mit Dirt Cars und Buggys entlangbraust.

Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Nächste Woche wird unsere Releasevorschau extrem vollgepackt sein mit Spielen, denn am 10. November erscheint die Xbox Series X und am 12. November dann die Playstation 5. Bis dahin könnt ihr uns gerne mal auf Facebook, Instagram, Twitter oder in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch auch in dieser Woche auf die Rennstrecke begebt und wie sehr ihr euch auf die nächste Konsolengeneration freut.