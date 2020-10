PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Oktober

Im Rahmen des Streaming-Dienstes PlayStation Now bietet Sony auf der PlayStation 4 als auch auf dem PC den Spielern die Möglichkeit ohne langwierigen Download zahlreiche populäre Spieletitel zu konsumieren. Das Portfolio des Abo-Services wird dabei regelmäßig durch neue Titel ergänzt. Auch im Oktober warten einige Neuzugänge auf die Abonnenten.

PlayStation Now ab Oktober mit Days Gone und MediEvil

Das Oktober Line-Up wird dabei vom PlayStation-Exklusiv-Blockbuster Days Gone angeführt. Spielerisch schlüpft ihr in die Haut des Kopfgeldjägers Deacon St. John, der sich in einer Pandemie durch Horden an seeelenlosen Freakern stellen darf. Ebenfalls ab sofort in der Bibliothek des Streaming-Dienstes verfügbar ist der Horror-Hit Friday the 13th. Der asymmetrische Multiplay-Hit bietet euch die Möglichkeit in die Haut der ikonischsten Horror-Gestalten zu schlüpfen. Das MediEvil Remastered von 2019, das rästellastige Action-Adventure Trine 4: The Nightmare Prince, das Rennspiel MTX vs ATV All Out sowie der Rogue-Like-Titel RAD finden innerhalb des laufenden Monats ebenfalls einen Platz innerhalb des Abo-Dienstes. Neben den sechs Neuzugängen verlassen im Oktober auch zwei Titel das Angebot. So können Spieler in Kürze auf die Blockbuster Watch Dogs 2 als auch Just Cause 4 nicht mehr zugreifen.

PlayStation Now bietet euch Zugriff auf weit über 650 Spieleperlen aus den PS2, PS3 als auch PlayStataion4-Gernation. Monatlich schlägt der Service mit einem Preis von 9,99 Euro zu Buche, während ihr für eine drei monatige Mitgliedschaft gut 24,99 Euro Euro bezahlen dürft.

PlayStation Now - Abonnement 1 Monat (deutsches Konto) | PS4 Download Code - deutsches Konto PlayStation Now ist ein Spiele-Abonnement-Service, mit dem du zu einem Monatspreis auf über 500 Blockbuster, PlayStation-Exklusives, Familienfavoriten und von der Kritik gefeierten Hits zugreifen kannst.

Mit PlayStation Now kannst du PS4-, PS3- und PS2-Spiele sofort streamen und Hunderte von PS4-Spielen herunterladen.

Quelle: PlayStation Now