Nintendo Switch – System-Update bringt neue Screenshot-Funktionen

Nintendo hat ein frisches System-Update für die Nintendo Switch ausgerollt. User können sich über Verbesserungen in der Handhabung mit Screenshot und vieles mehr freuen.

Großes Update verfügbar

Für die Nintendo Switch steht ab sofort das nächste große System-Update zum Download bereit, das die Software auf Version 11.0.0 hievt. Die Aktualisierung bringt dabei einige neue Features und diverse Bug-Fixes mit sich.

Unter anderem ist es euch nun möglich eure in die Cloud hochgeladenen Spielstände automatisch über verschiedene Geräte hinweg zu synchronisieren. Habt ihr mehrere Systeme im Einsatz und seid dort mit demselben Nintendo-Account angemeldet, lädt das Gerät eure Speicherstände automatisiert herunter und ermöglicht so nahtloses Cross-Save.

Darüber hinaus hält ein neues Social-Feature auf der Userseite Einzug. Nutzer können nun direkt einsehen, welche Spiele von Freunden gerade angefangen wurden oder besonders beliebt sind. Auch im Umgang mit selbsterstellten Inhalten hat Nintendo einige Optimierungen vorgesehen: Screenshots können ab sofort drahtlos an euer Smartphone gesendet und so mit Freunden geteilt werden. Zudem könnt ihr eure Inhalte wie Bilder und Videos auch via USB an euren PC transferieren.

Abseits davon gibt es eine ganze Reihe weiterer neuer Einstellungsmöglichkeiten sowie Quality of Life Verbesserungen. Einen ausführlichen Überblick über sämtliche Änderungen findet ihr hier.

Quelle: Nintendolife