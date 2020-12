Elden Ring – Insider gibt Hinweise auf Releasetermin

Elden Ring könnte womöglich schon früher auf den Markt kommen als gedacht. Ein vermeintlicher Insider gibt nun zumindest erste Hinweise auf den Release-Zeitraum des Actionspiels.

Release im Sommer 2021?

Dass das Entwicklerteam von FromSoftware in diesen Tagen gemeinsam mit Autor George R.R. Martin an der neuen IP Elden Ring arbeitet, ist offiziell bekannt. Wann das Fantasy-Actionspiel jedoch final auf Konsolen und PC aufschlagen wird, dazu hat sich das Studio bislang nicht geäußert. Einem Insider zufolge könnte der Releasetermin aber gar nicht Mal in allzu weiter Ferne liegen.

Demnach ist einem aktuellen Bericht von AltChar zu entnehmen, dass FromSoftware und Bandai Namco Entertainment die Veröffentlichung von Elden Ring ursprünglich grob für Anfang 2021 eingeplant hatten. Aufgrund diverser Verzögerungen durch die COVID-Pandemie habe man den Termin intern allerdings um einige Monate verschieben müssen, sodass man aktuell mit Mitte 2021 kalkuliere. Die Informationen stammen dabei von einem Insider namens Taepo.

Wie glaubwürdig diese Quelle tatsächlich ist, bleibt zunächst abzuwarten. Fakt ist, dass FromSoftware bis dato noch kein offizielles Statement zum Thema abgegeben hat. Eine Veröffentlichung im Sommer 2021 ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich, bedenkt man, dass das letzte große Projekt des Entwicklers bereits 2019 erschien.

Quelle: AltChar