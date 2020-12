Dead Cells – Zweiter DLC angekündigt

Der beinharte Plattformer Dead Cells bekommt mit Fatal Falls einen zweiten DLC spendiert, der schon Anfang 2021 zum Kauf bereitstehen wird.

Neue Biome und Bosskämpfe

Motion Twin und Evil Empire arbeiten derzeit an einer neuen Erweiterung für den Überraschungshit Dead Cells. Der DLC trägt den Titel Fatal Falls und soll noch im ersten Quartal 2021 erscheinen. Preistechnisch wird der Zusatzinhalt mit etwa 5 Dollar zu Buche schlagen.

Fatal Falls wird unter anderem die beiden neuen Biome The Fractured Shrines und The Undying Shores beinhalten. Darüber hinaus können sich Käufer über neue Waffen sowie alternative Bosskämpfe freuen. Letztere werden in der Mitte des Spiels angesiedelt sein und sollen für mehr Abwechslung im Spielverlauf sorgen.

Ein finaler Releasetermin steht bis dato noch nicht fest. Der DLC soll jedoch zeitgleich für alle Plattformen veröffentlicht werden.

Dead Cells ist aktuell für PlayStation 4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erhältlich. Der Plattformer hat sich systemübergreifend bisher über 3,5 Millionen Mal verkaufen können.







Dead Cells Nintendo Switch RogueVania: Die Erforschung einer vernetzten Welt, mit der Wiederspielbarkeit eines Rogue-Lite und der Adrenalin-pumpenden Bedrohung durch Permadeath.

2D Souls-Lite-Action: Harte, aber faire Kämpfe, mehr als fünfzig Waffen und Zaubersprüche mit einzigartigem Gameplay und natürlich die Notfall-Panikrolle, um Ärger zu vermeiden

Nichtlinearer Verlauf: Kanalisation, Beinhaus oder Remparts? Einmal freigeschaltet, ermöglichen spezielle permanente Fähigkeiten neue Wege, um dein Ziel zu erreichen. Entscheide dich für den Pfad, der deinem aktuellen Build, deinem Spiel- stil oder deiner Stimmung entspricht.

Exploration: Geheime Räume, versteckte Passagen, bezaubernde Landschaften. Nimm dir einen Moment Zeit, spaziere durch die Türme und atme die frische Meeresluft ein ...

Quelle: Twin Motion