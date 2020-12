Cyberpunk 2077 – Photo Mode frisch enthüllt

Der Release von Cyberpunk 2077 ist nun in greifbarer Nähe und in einem neuen Trailer bekommen wir nun ein weiteres Feature präsentiert. Der neue Photo Mode wird mit Sicherheit noch einige Stunden zur normalen Spielzeit hinzufügen.

Cyberpunk 2077 gibt euch die Kamera in die Hand

In wenigen Tagen wird CD Projekt REDs neues RPG erscheinen und Spieler werden die Welt des Cyberpunks eintauchen können. Lange wurde der Release immer wieder verschoben, doch mit Ladenversionen bereits im Umlauf, sollte es diesmal beim Release am 10. Dezember bleiben.

So kurz vor dem Start enthüllend die Entwickler jetzt noch ein weiteres Feature, dass sicherlich für viele die Spielzeit noch weiter in die Höhe treiben wird. Der Photo Modus wird dabei jede Menge Optionen um das Beste aus euren Schnappschüssen herauszuholen.

Klassische Einstellungen wir Brennweite, Belichtung und dergleichen lassen sich anpassen und Filter geben den Szenen dann einen ganz neuen Look. Den eigenen Charakter dann noch in die richtige Pose gebracht und ein paar Sticker hinzugefügt, und schon ist der Screenshot bereit um geteilt zu werden. Das Mega RPG soll ja ohnehin schon eine lange Spielzeit bieten, da werden Foto Fans mit Sicherheit noch länger brauchen, bevor die das Ende in Sicht ist. Johnny Silverhand wird sich sicher freuen.







Quelle: Youtube