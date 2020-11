Doom Eternal – Switch Version kommt nächste Woche

Man hatte lange nichts mehr von der Switch Version von Doom Eternal gehört. Man hatte sogar schon über eine mögliche Streichung der Version gerechnet, doch nächste Woche soll sie endlich doch noch erscheinen.

Angekündigt war die Nintendo Switch Version für id Softwares Shooter seit der ersten Präsentation und sollte zeitgleich mit den anderen Versionen erscheinen. Doch schon kurz bevor die anderen Versionen überhaupt in den Ladenregalen standen, wurde angekündigt, dass man die Switch Version verschieben müsse.

Danach wurde es überraschend still um die Portierung. So still, dass man in vielen Kreisen immer mehr Gerüchte um eine Streichung zu hören bekam.Vor etwa mehr als einer Woche kam dann jedoch die Bestätigung, dass die Version noch kommen wird allerdings nur noch digital.

Daraufhin stornierten Händler weltweit Vorbestellungen für die Ladenversion. Mit einem Tweet kündigte Nintendo heute den Release des Spiel für die kommende Woche an. Erscheinen soll sie am 8. Dezember, aber eben nur noch im eShop.

The wait is almost over! Get ready to conquer demons when DOOM Eternal comes to #NintendoSwitch on Dec. 8! pic.twitter.com/rqe9SlP580

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 30, 2020