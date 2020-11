Cyberpunk 2077 – Erste Disk-Versionen sind bereits im Umlauf

Obwohl Cyberpunk 2077 erst Mitte Dezember offiziell auf den Markt kommen soll, haben einige Spieler bereits eine Retail-Version ergattern können. Interessierte sollten sich in diesen Tagen daher tunlichst vor Spoilern in Acht nehmen.

Die ersten Disk-Fassungen des Mammut-Rollenspiels Cyberpunk 2077 wurden unlängst bereits bei diversen Händlern und Reddit-Usern gesichtet, die sich rund zwei Wochen vor Release bereits ein Exemplar sichern konnten.

Twitter-User Parris postete so beispielsweise ein Bild der PlayStation-4-Fassung, die er offenbar aus einem Lager erhalten hat. Auf Reddit sind weitere Fotos der Disk-Version im Umlauf und eine handvoll Nutzer berichten davon, dass sie frühzeitig Zugriff auf das Spiel erhalten haben.

Vor Spoilern in Bezug auf Story und Gameplay sollten sich alle anderen Spieler daher besonders in Acht nehmen. Ein längerer Videoschnipsel, der offenbar auf der Playstation 4 Pro aufgenommen wurde, macht bereits jetzt die Runde. Auch wenn Entwickler CD Projekt Red schon mit Claims dagegen vorgeht, Vorsicht ist dennoch geboten.

Immerhin können wir nun wohl davon ausgehen, dass das Open-World-Epos pünktlich am 10. Dezember erscheint und nicht noch einmal verschoben wird.

welp if retail copies are out in the wild, tread lightly to avoid spoilers 😶 pic.twitter.com/fPqTkTv0Cq

— Parris (@vicious696) November 22, 2020