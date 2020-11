Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 47.2020

Die neuen Konsolen sind zwar nun da, was neue Spiele in unserer Releasevorschau angeht sieht es in dieser Woche allerdings etwas karg aus. All diejenigen unter euch, die eine Konsole ergattern konnten, spielen aber wahrscheinlich eh mit den bereits erschienenen Titeln herum und freuen sich generell über die neue Hardware. Und obwohl diese Woche fast nichts los ist auf dem Spielemarkt, erscheint vor allem eine ganz besondere Erweiterung, bei der sich viele Zocker in ihren Räumen einschließen werden.

Neues WoW-Futter in der Releasevorschau

Die Rede ist natürlich vom neuen World of Warcraft-Addon. Alle MMORPG-Zocker werden in den kommenden Tagen nichts anderes zu tun haben, als nach Azeroth zurückzukehren und ihre Charaktere zu leveln. Blizzard verspricht dabei eine Art New Game+-Erfahrung, bei der eure Level erst einmal wieder reduziert werden. Es gibt neue Todesritterklassen, neue Gebiete und natürlich neue Dungeons und Raids.

Football Manager 2021 (PC) – 24. November

Wer nicht in FIFA 21 selbst auf das Spielfeld will, sondern eher in der Rolle als Trainer und Manager agieren will, der kann das nun auch tun. Manche Zocker und Fußballfreunde sind halt mehr die Strategen und arbeiten lieber hinter den Kulissen.

Das war es tatsächlich auch schon. Ja, in dieser Woche haben wir in der Releasevorschau nur zwei Titel für euch und es sind auch nur PC-Titel. Also kein neues Futter für Playstation 5 und Xbox Series X. Lasst uns doch gerne auf Facebook, Instagram, Twitter und in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auch in eurem Zimmer einschließt und die Schattenlande erkunden werdet oder ob ihr weiter eure neuen Konsolen, die ihr natürlich pünktlich erhalten habt, in Grund und Boden zockt.