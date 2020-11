Red Dead Redemption 2 – Ist ein Remaster in Arbeit?

Erst vor kurzem tauchte auf amazon.com mit der “Red Dead Redemption The Outlaws Collection” die ersten Gerüchte um Remaster-Fassungen der beiden Western-Open-World-Hits auf. Die Outlaws Collection erwies sich zwar schnell als Fälschung, dennoch reißen die Gerüchte um eine überarbeitete Version der beiden Western-Blockbuster aus dem Hause Rockstar nicht ab.

Bekommen die beiden Red Dead Redemption-Ableger eine Neuauflage?

So meldete sich unlängst die französische Website Rockstar Mag’ zum Thema zu Wort und gab zu verstehen, dass die auf Amazon.com veröffentlichte Produktseite nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sei. Dabei berief man sich auf Rockstar Games nahe Quellen. Demnach soll der Konzern derzeit tatsächlich an einer Remaster-Version von beiden Ableger werkeln. Laut den Aussagen sollten diese Neuauflagen ursprünglich schon im Sommer im Rahmen des PlayStation Reval-Events vorgestellt werden. Dieser Auftritt wurde kurzerhand allerdings umstrukturiert, sodass Spieler lediglich GTA V für die neue Konsolengeneration bestaunen durften. Zudem sollten die Remaster-Fassungen eigentlich im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. Derzeit spekuliert man zudem darüber, ob Rockstar Games die Ankündigung im Rahmen der diesjährigen The Game Awards, die am 11. Dezember um 01:00 Uhr hierzulande ausgestrahlt werden, nachholt. Da es bislang noch keine offizielle Bestätigung seitens des Publishers und Entwicklers gab, blieben diese Informationen natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Rockstar Mag’