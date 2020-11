Minecraft – Komm auf die eckige Seite der Macht

Ein neuer Minecraft DLC ist erschienen und lässt euch in eine weit weit entfernte Galaxie abtauchen. Der neuste DLC spielt im Star Wars Universum und ist ab sofort im Store erhältlich.

Trefft Baby Yoda in Minecraft!

Zuletzt hat Die Sims 4 eine Erweiterung im Star Wars Universum bekommen, nun geht es weiter in die Pixelwelt. Wer hätte gedacht, dass ihr jemals Chewbacca, Han Solo und Luke in Pixeloptik sehen werdet. Nun könnt ihr die Helden der originalen Trilogie, also aus Episode 4-6 treffen, zudem werden auch Inhalte aus The Mandalorian dabei sein. Ein neuer Trailer zeigt euch, was ihr alles im DLC erwarten könnt.

Ein neuer Skin, eine neue Welt und der originale Soundtrack, werden dem DLC beiliegen, um das richtige Star Wars-Gefühl zu bekommen. Bekannte Schauplätze wie die Cantina Bar, der Todesstern und Hoth könnt ihr entdecken und die Geschichte nacherleben. Auch die Raumschiffe und der Todesstern sind alle in eckiger Pixeloptik, was wirklich lustig anzuschauen ist. Einige Schauplätze des Mandalorianers sind auch dabei, sowie unser kleiner Liebling Baby Yoda bzw. das Kind. Der DLC ist bereits im für 7,99 Euro für alle kompatiblen Plattformen erhältlich. Den Trailer zum DLC findet ihr unten und für mehr Gaming-News, solltet ihr hier vorbeischauen. Möge die Macht mit euch sein!

Quelle: Mojang