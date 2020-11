Twin Mirror – Interaktive App gewährt euch erste Einblicke in die Spielewelt

Mit Twin Mirror werkelt Life is Strange-Entwickler DONTNOD Entertainment derzeit an dem nächsten atmosphärischen Adventure. Erst kürzlich hat der Thriller ein offizielles Releasedatum spendiert bekommen. Bevor das Mystery-Adventure Anfang Dezember schlussendlich erscheint, können Interessierte vorab bereits einen Blick auf die Spielwelt Basswood werfen.

Web-App mit ersten Eindrücken zum Soundtrack und Artworks

Passend zum bevorstehenden Launch steht euch die Web-App “Lost on Arrival” ab sofort zur Verfügung und kann bis zum 30. November kostenfrei ausprobiert werden. Inhaltlich werdet ihr nicht nur einen ersten Eindruck von der Atmosphäre des Adventures erhalten auch Teile des Soundtracks sowie spezielle Artworks sind hier bereits einsehbar. Inhaltlich dreht sich in der interaktiven Anwendung alles um das Smartphone eines Fremden, das ihr zufällig auf der Straße in der fiktiven Kleinstadt Basswood findet. Nun liegt es an auch das mobile Endgerät genauer unter die Lupe zu nehmen, Chatverläufe zu lesen und Bilder genauer zu untersuchen, um den rechtmäßigen Eigentümer zu finden. Als besonderes Schmankerl dürfen sich Spieler der Web-App zusätzlich über ein Gewinnspiel freuen. Jeder, der es schafft das Rätsel um das verlorene Smartphone zu lösen, erhält die Chance einen Gaming-PC von Gigabyte im speziellen Sam’s Mind Palace-Stil oder 20 Keys für das Adventure im Epic Games Store zu gewinnen.

Zur Anwendung selbst gelangt ihr über folgenden Link. Twin Mirror erscheint offiziell am 1. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 sowie im Epic Games Store für den PC.

