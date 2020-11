Microsoft – Bethesda Games könnten doch auf PS5 gelangen

Es war die wohl größte Überraschung in diesem Jahr, als Microsoft den Kauf von Zenimax verkündete, wozu auch der Publisher Bethesda gehört. Fans aus dem Sony-Lager sorgten sich daher bereits um eine mögliche Exklusivität für die Xbox-Konsolen. Tim Stuart von Microsoft macht jenen Spielern nun aber ein wenig Hoffnung.

Microsoft könnte es bei einer Zeitexklusivität belassen

Tim Stuart, CFO der Redmonder in der Xbox-Sparte, äußerte sich nun zu einer möglichen Exklusivität bei kommenden Bethesda-Spielen. Er wollte allerdings noch keine definitive oder verbindliche Aussage dazu treffen. Man denke momentan grundsätzlich viel darüber nach, wie das Vertriebsmodell von Spielen wie Fallout, Starfield oder dem Skyrim-Nachfolger aussehen kann. Er betonte, dass man mit als erstes Unternehmen die Unterstützung plattformübergreifender Spiele förderte, wie etwa bei Minecraft, Roblox und Fortnite. Daher wolle man weiter diese Mentalität fördern.

Auf lange Sicht wolle man nicht einfach alle Inhalte von Sony und Nintendo abziehen. Er fügte aber hinzu, dass die Bethesda-Inhalte auf den Xbox-Plattformen entweder zuerst erscheinen und/ oder dort am besten sein sollten. Daher sei die Überlegung, die Games so zu gestalten, dass sie am besten auf der Xbox zu spielen sind. Diese Worte sind zunächst erstmal ein gutes Zeichen für alle Besitzer einer Playstation und Nintendo Switch. Somit könnte es auf eine Zeitexklusiv, exklusive Inhalte und eine bessere Grafik für die Xbox-Konsolen hinauslaufen. Wir dürfen also gespannt sein, wie man sich entscheiden wird.

Quelle: WCCFTech