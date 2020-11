Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 45.2020

Endlich ist es soweit, in dieser Woche haben wir in unserer Releasevorschau den Release der Xbox Series X und die erscheinenden Spiele für euch. Die Playstation 5 lässt zumindest bei uns noch eine Woche auf sich warten, in den USA erscheint sie aber bereits in dieser Woche. Um die Liste der erscheinenden Spiele nicht eskalieren zu lassen, werden wir bereits für die Xbox One erschienene Spiele nicht erneut in der Releasevorschau auflisten. Geht einfach davon aus, dass viele in den vergangenen Wochen veröffentlichte Titel auch ein Upgrade für die neue Generation erhalten werden.

Die erste Next-Gen-Woche in der Releasevorschau

Xbox Series X / S – 10. November

So beginnt sie also, die neue Konsolengeneration. Am Dienstag macht Microsoft den ersten Schritt und veröffentlicht ihre Konsole. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr zum Launch eine ergattern konntet und direkt loszocken könnt.

Assassin’s Creed Valhalla (PC, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Stadia) – 10. November

Die neue Generation wird direkt mit einem fetten AAA-Titel eröffnet. Das neue Assassinenabenteuer schickt euch in das Zeitalter der Wikinger, welche in den Krieg gegen die Briten ziehen. Es ist an der Zeit, fett zu plündern.

XIII (PC, Playstation 4, Xbox One) – 10. November

Natürlich erscheinen auch noch Spiele, die nicht auf die neue Generation kommen. XIII ist ein Remake eines stilistischen Ego-Shooters aus dem Jahre 2003. Das Spiel präsentiert sich wie ein Comic, in dem zum Beispiel getötete Gegner mit kleinen Bildfenstern gezeigt werden und bestimmte Aktionen mit Onomatopoesie dargestellt werden.

Destiny 2: Beyond Light (Xbox One, Playstation 4, PC, Xbox Series X, Stadia)

Destiny 2 bekommt einen neuen DLC, der euch auf den gefrorenen Mond des Jupiter schickt. Dieser hört auf den Namen Europa und wartet mit harten Wetterkonditionen und gefrorenen Landschaften auf.

The Falconeer (PC, Xbox One, Xbox Series X) – 10. November

Ein außergewöhnliches Luftkampf-RPG, in dem ihr einen Falken steuert, der gegen allerlei Fantasiewesen und Maschinen antritt.

Yakuza: Like a Dragon (PC, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X) – 10. November

Ein neuer Eintrag in der Yakuza-Reihe, die erstmals mit einem neuen Protagonisten aufwartet. Statt Kazuma Kiryu spielt ihr nun als Ichiban Kasuga. Dieser wird nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und möchte aufdecken, warum er hintergangen wurde. Typischer Yakuza-Spaß mit einer Menge aufregender Nebenaufgaben.

Fuser (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 10. November

Ihr wolltet schon immer ein DJ auf einem Festival sein? Die Macher von Rockband geben euch die Möglichkeit dazu. Mixt eure Lieblingstracks zusammen und heizt eurem Publikum ordentlich ein.

Sakuna: Of Rice and Ruin (PC, Playstation 4, Switch) – 10. November

Nicht nur müsst ihr in diesem 2D-Sidescroller Monster schnetzeln, ihr müsst auch auf einer Reisfarm arbeiten und leckere Gerichte zubereiten.

Overcooked: All you can eat (Xbox Series X) – 12. November

Sowohl Overcooked 1 und 2 als auch alle Zusatzinhalte werden in dieser Edition zusammengemixt, remastered und für die neuen Konsolen veröffentlicht.

Just Dance 2021 (PC, Playstation 4, Xbox One, Stadia, Switch, Xbox Series X) – 12. November

Es wird wieder mal abgetanzt, Ubisoft lädt zum alljährlichen Rumhampeln ein. Also packt euer Rhythmusgefühl aus und legt los.

Bugsnax (PC, Playstation 4) – 12. November

Bei der ersten Vorstellung war noch nicht ganz klar, was dieses Spiel genau ist. Auf jeden Fall ein guter Lieferant für viele neue Memes. Richtig viel wissen wir immer noch nicht, aber so wie es aussieht müsst ihr kleine Kreaturen in Fallen locken und einfangen. Definitiv etwas für jüngere Spieler.

Shakes on a Plane (PC, Switch) – 12. November

Ganz im Stile von Overcooked müsst ihr hier Passagieren in einem Flugzeug ihr Essen servieren. Dabei ist allerlei Chaos vorprogrammiert.

Einer der wichtigsten Launchtitel der PS5, da diese aber erst nächste Woche bei uns erscheint, müssen wir vorerst nur mit der PS4-Version vorlieb nehmen. Dennoch freuen wir uns auf die Abenteuer von Miles, den wir im ersten Spiel bereits kennenlernen durften und der nun in diesem Standalone-Spinoff die Hauptrolle übernimmt.

Ähnlich wie mit Spiderman geht es auch Sackboy. Hier ist das Spiel ebenfalls als Launchtitel der PS5 vorgesehen, erscheint bei uns in dieser Woche aber auch schon für die PS4 und kann also schon ausprobiert werden. Wer die Little Big Planet-Spiele kennt, der weiß, was für ein kunterbunter Spaß ihn erwartet.

The Pathless (PC, Playstation 4) – 12. November

Die Entwickler des entspannten Unterwasserabenteuers ABZU schicken euch als Bogenschütze begleitet von eurem treuen Falken auf eine magische Reise voll mit Rätseln und verfluchten Geistern.

Let’s Sing 2021 (Playstation 4, Xbox One, Switch) – 13. November

Zu diesem Titel muss man wirklich nicht viel sagen, oder? Schnappt euch euer Mikrofon und trällert los.

Rune II: Decapitation Edition (PC) – 13. November

Rune II erschien im November letzten Jahres und kam nicht allzu gut an. Der Erstling war immerhin bereits 19 Jahre alt. Nun soll mit der Decapitation Edition einiges besser gemacht werden.

Das kleine Retrogerät wurde zum 35. Jubiläum von Super Mario angekündigt. Es lässt euch das erste NES-Spiel sowie den zweiten Teil namens “The Lost Levels” sowie einige Game & Watch-ähnliche Minispiele zocken.

Kingdom Hearts: Memory of Melody (Playstation 4, Xbox One, Switch) – 13. November

Einer der größten Kritikpunkte an der Kingdom Hearts-Reihe ist ja, dass selbst die kleinsten Spinoff-Spiele wichtig für die Gesamtstory sind. Hier haben wir also ein Rhythmusspiel, welches wohl ebenfalls wichtige Details beinhaltet, wenn man die ganze Geschichte verstehen will.

The Sims 4: Snowy Escape (PC, Playstation 4, Xbox One) – 13. November

Die Sims bekommen ein weiteres neues Addon, das passend zur bevorstehenden Winterzeit mit einer Menge Schnee daherkommt. Also packt eure Sims warm ein und schickt sie Schlitten-, Snowboard-, und Skifahren. Von der Eiseskälte erholen könnt ihr euch dann in heißen Quellen.

Call of Duty: Black Ops Cold War (PC, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X) – 13. November

Ein direkter Nachfolger zum 2010 erschienenen Black Ops. Wie der Titel des Spiels verrät ist es in den 80er Jahren zu Zeiten des kalten Krieges angesetzt.

Puh, was für eine Spieleflut in der Releasevorschau. Aber das hat eine neue Konsolengeneration nun mal so an sich, nicht wahr? Nächste Woche haben wir in unserer Releasevorschau die Playstation 5 für euch, für die auch viele der Spiele aus dieser Liste erscheinen werden. Teilt uns sehr gerne per Facebook, Instagram und Twitter oder in den Kommentaren dieser Releasevorschau mit, welche Konsole ihr euch holen und welche Spiele ihr darauf zocken werdet.