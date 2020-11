Moonlighter – Dungeon Crawler erscheint bald auch für iPhone und iPad

Das kurzweilige Actionspiel Moonlighter ist schon in wenigen Wochen auch für iPhone und iPad verfügbar. Die mobile Version bekommt dabei natürlich diverse Anpassungen spendiert, darunter auch eine Tap-&-Swipe-Mechanik.

iOS-Version mit neuer Steuerung

Der beliebte Dungeon Crawler Moonlighter wird am 19. November 2020 für iOS erscheinen und damit auf allen gängigen iPads sowie iPhones spielbar sein. Der Titel schlägt auf Apples Geräten mit ca. 13 Euro zu Buche und wird gleichsam einige technische Verbesserungen erhalten. So setzt Entwickler 11 bit studios unter anderem nicht auf eine gewöhnliche Touchsteuerung mit zwei virtuellen Sticks, sondern implementiert eine sogenannte Tap-&-Swipe-Mechanik.

Demzufolge verzichtet man auf die bewährten Twin-Sticks, da dies gerade auf kleineren Bildschirmen häufig zu Problemen führe. Stattdessen wird Spielern mittels beider Daumen das Bewegen und Dashen über Gesten ermöglicht. In diesem Zuge hat man auch Änderungen am Verhalten der Gegner und den Bosskämpfen des Spiels vorgenommen, um diese bezogen auf die neue Eingabemethode fair zu gestalten. Auch die Benutzeroberfläche sei für mobile Ausgabegeräte optimiert worden.

Moonlighter ist bereits seit 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erhältlich und schafft nun auch den Sprung auf mobile Endgeräte. Ob und wann eine Version für Android-Geräte erscheinen wird, verriet man indes nicht. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Händlers, der des Nachts Dungeons erforscht und Schätze sammelt, um sie bei Tag an interessierte Abenteurer zu verkaufen.

Quelle: 11 Bit studios